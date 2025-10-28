Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления

Ханженковское водохранилище после осадков вновь наполняется водой

Во временно оккупированной части Донецкой области начало заметно наполняться Ханженковское водохранилище, которое летом сильно обмелело. Местные жители отмечают, что уровень воды ощутимо повысился, и выдвигают разные версии происходящего.



По их словам, возможными причинами стали обильные дожди последних недель или переброска воды с Монаховского карьера. Не исключено, что на наполнение водоема повлияли оба фактора одновременно.

Ранее сообщалось, что еще в августе водохранилище находилось на минимальном уровне, а его берега сильно обнажились. При этом осенью в самом Донецке зафиксирован рекорд по количеству осадков — такого показателя не наблюдалось уже 65 лет. Синоптики не исключают, что именно это стало одной из причин роста уровня воды в Ханженковском водохранилище.

Напомним, летом в руководстве группировки «ДНР» отчитались о строительстве Монаховского водопровода. Он предназначен для перекачки воды из Монаховского карьера в Ханженковское водохранилище с целью улучшить снабжение Донецка и Макеевки.