Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
28 октября 2025, 12:38

Во временно оккупированной части Донецкой области начало заметно наполняться Ханженковское водохранилище, которое летом сильно обмелело. Местные жители отмечают, что уровень воды ощутимо повысился, и выдвигают разные версии происходящего.

По их словам, возможными причинами стали обильные дожди последних недель или переброска воды с Монаховского карьера. Не исключено, что на наполнение водоема повлияли оба фактора одновременно.

Ранее сообщалось, что еще в августе водохранилище находилось на минимальном уровне, а его берега сильно обнажились. При этом осенью в самом Донецке зафиксирован рекорд по количеству осадков — такого показателя не наблюдалось уже 65 лет. Синоптики не исключают, что именно это стало одной из причин роста уровня воды в Ханженковском водохранилище.

Напомним, летом в руководстве группировки «ДНР» отчитались о строительстве Монаховского водопровода. Он предназначен для перекачки воды из Монаховского карьера в Ханженковское водохранилище с целью улучшить снабжение Донецка и Макеевки.

ТЕГИ

Места
Донецк Ханженковское водохранилище
Прочее
Оккупированная территория вода на донбассе
