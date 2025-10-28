Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях

Более четырех миллионов тонн украинского зерна были незаконно вывезены с временно оккупированных территорий и проданы за рубеж под видом продукции российского происхождения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.



Ведомство заявило о подозрении заместителю министра сельского хозяйства РФ в совершении военного преступления. По данным следствия, схема действовала с первых месяцев полномасштабного вторжения и вплоть до конца 2023 года.

Высокопоставленный чиновник российского Минсельхоза, по предварительному сговору с руководством страны-агрессора и ставленниками оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, организовал масштабное присвоение активов украинских аграрных предприятий.



Речь идет о компаниях: «Нибулон», «TESSLAGROUP», «Kernel-Trade», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины и других. Общий объем захваченного зерна оценивается более чем в 4,1 миллиона тонн — это свыше 23 миллиардов гривен по предварительным подсчетам.

Похищенное зерно вывозили на территорию России и в оккупированный Крым, а оттуда морскими путями — в Сирию, Египет, Турцию, Ливан и другие страны. По документам оно уже числилось как «российское».

Следователи подчеркивают: такие действия не имели никакого отношения к военной необходимости и грубо нарушают нормы международного гуманитарного права. На основании собранных доказательств заместителю министра сельского хозяйства РФ сообщено о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение законов и обычаев войны». Статья предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано уже более 187 тысяч эпизодов военных преступлений, и эта цифра растет из-за ежедневных атак россиян.