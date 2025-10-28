ВСУ продвинулись на Купянском направлении – ISW

Ситуация на Купянском направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к северу от села Песчаное.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки зафиксировали девять российских атак.



Силы обороны Украины отбили штурмы в сторону Песчаного.

