ВСУ продвинулись на Купянском направлении – ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к северу от села Песчаное.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки зафиксировали девять российских атак.
Силы обороны Украины отбили штурмы в сторону Песчаного.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему для России важно захватить город Покровск Донецкой области.