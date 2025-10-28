Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности во время наводнения в Одессе – СМИ

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Труханов в Телеграм

Вечером 28 октября экс-мэру Одессы Геннадию Труханову и его семи бывшим подчиненным, в частности двум заместителям городского головы, сообщили о подозрение в служебной халатности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Речь идет о непринятия мер во время наводнения в городе 30 сентября. В результате непогоды тогда погибли 10 человек.



Также Труханову вручили ходатайство о применении меры пресечения.



Информацию о подозрении Труханову подтвердили и в «Суспільному» со ссылкой на источники.

Напомним, что 14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова. В связи с этим Труханов потерял полномочия мэра Одессы.