Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов

Агенты движения сопротивления «АТЕШ» провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке. В результате поджога был уничтожен релейный шкаф, отвечавший за управление движением поездов на важном для российских войск направлении.
Этот железнодорожный узел активно используется оккупантами для переброски техники, боеприпасов и личного состава на Запорожское направление. После диверсии возникли серьезные перебои в снабжении российских подразделений.
Нарушение работы железнодорожной инфраструктуры приведет к срыву графика военных перевозок и осложнит маневры оккупационных войск.
«АТЕШ» заявил, что операция стала очередным ударом по логистике врага, доказав, что даже на временно оккупированных территориях Украины оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности.
Напомним, 26 октября 2025 года была совершена диверсия на железнодорожных путях в районе оккупированного населённого пункта Стульнево Бердянского района Запорожской области.
