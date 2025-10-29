РФ ударила по больнице в Херсоне: есть пострадавшие, среди них — ребенок

Россияне атаковали Херсон. Фото: Александр Прокудин

В среду, 29 октября, в Днепровском районе прифронтового города Херсон российская оккупационная армия атаковала больницу. В результате удара есть пострадавшие, среди них — ребенок. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Здание значительно повреждено. Среди пострадавших — трое сотрудников, а также ребенок. У 9-летней девочки — минно-взрывная травма и осколочное ранение голени», — отметил он.



По словам Прокудина, работники медучреждения получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.



Ранее мы писали, что российские военные утром осуществили неприцельный обстрел из реактивной артиллерии жилого массива Корабельного района города Херсон.

