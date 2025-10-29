Российские оккупанты обстреляли Константиновку: повреждена машина

В Константиновке 29 октября российская армия ударила по Константиновке с помощью FPV-дрона. В результате атаки поврежден легковой автомобиль. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет. На линии экстренных служб 101, 102 и 103 обращений от граждан не поступало. Также в больницы в Дружковке и Краматорске никто не обращался за медицинской помощью.



Горбунов призвал жителей выезжать из города.



Ранее мы писали, что 29 октября около 03:30 три БПЛА «Герань-2»/«Шахед» ударили по городу Славянск Донецкой области.

