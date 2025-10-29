Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости до 41 объекта
29 октября 2025, 12:23

Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости до 41 объекта

Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости до 41 объекта

Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости. Сейчас в городе действует 22 пункта, которые уже доказали свою эффективность. По требованию начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского сеть увеличат до 41 объекта, сообщает его официальный Telegram-канал.

С начала работы пункты посетили более 6 тыс. человек. Здесь жители могут зарядить телефоны, выпить горячего чая, получить психологическую поддержку и согреться.

Вместе с тем власти предупреждают: пункты несокрушимости не смогут решить все проблемы во время полного блэкаута. Враг продолжает атаковать критические объекты, поэтому город готовится к сложной зиме.

В Чернигове накапливают альтернативные источники питания, мобильные котельные, запасы воды и топлива. Правительство и международные партнеры заверили, что город не останется один.

Руководители коммунальных предприятий, учреждений, ЖЭКов и ОСМД должны подготовиться к работе в условиях полного блэкаута.

Ранее в Чернигове прогремели взрывы, было зафиксировано до 14 вражеских БПЛА. Кроме того, 4 октября РФ нанесла массированный удар дронами по Чернигову. Целью атаки стали объекты критической инфраструктуры.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Чернигов Черниговская область
Прочее
Пункты несокрушимости Блэкаут на Черниговщине
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
09:59
В оккупированном Крыму обвал связи и дефицит топлива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ликвидацию сына российского генерала на Запорожье
12:52
Оккупанты на Херсонщине провели «учения по терроризму»
12:02
ССО Украины уничтожили склад топлива и нефтебазу оккупантов на Луганщине
11:46
В Луганске беспилотник попал в частный сектор: повреждены дома
08:29
Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
все новости
13:00
В Краматорске стартует отопительный сезон
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
12:23
Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости до 41 объекта
12:18
«Россияне количеством постепенно поглощают город»: ситуация в Покровске на гране критической – DeepState
12:11
Российские оккупанты обстреляли Константиновку: повреждена машина
11:58
РФ ударила по больнице в Херсоне: есть пострадавшие, среди них — ребенок
11:45
Россияне не находятся в Мирнограде, город контролируют Силы обороны
11:34
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
11:33
Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState
11:33
МиГ-29 ВСУ ударом HAMMER уничтожил пункт дронов РФ в Олешках
10:57
Зафиксирована переброска стратегических бомбардировщиков РФ: возможен ракетный удар
10:41
Три района на Донетчине за сутки атаковала армия РФ: есть повреждения
10:30
В России ликвидировали подполковника ОМОНа, воевавшего под Киевом
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
09:36
Силы ПВО сбили 93 из 126 БПЛА
09:26
РФ нанесла удар по Одесской области: часть потребителей осталась без света, есть пострадавший
09:14
«Шахеды» ночью атаковали центр Славянска: под ударом была промзона
08:52
Беспилотники атаковали нефтебазы в оккупированном Крыму: возникли пожары
08:48
На Харьковщине дроны РФ вызвали пожары в Изюме и Чугуеве
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
все новости
ВИДЕО
Флаг оккупантов на стеле Покровска. Фото: кадр из видео «Россияне количеством постепенно поглощают город»: ситуация в Покровске на гране критической – DeepState
29 октября, 12:18
Россияне атаковали Херсон. Фото: Александр Прокудин РФ ударила по больнице в Херсоне: есть пострадавшие, среди них — ребенок
29 октября, 11:58
Сброс бомбы AASM HAMMER на ПУ дроноводов РФ в Олешках. МиГ-29 ВСУ ударом HAMMER уничтожил пункт дронов РФ в Олешках
29 октября, 11:33
Взрыв автомобиля военного преступника. В России ликвидировали подполковника ОМОНа, воевавшего под Киевом
29 октября, 10:30
Пожар на нефтебазе в оккупированном Симферополе. Фото: «Крымский ветер» Беспилотники атаковали нефтебазы в оккупированном Крыму: возникли пожары
29 октября, 08:52
Стрельба по российскому дрону в Константиновке. Фото: кадр из видео В Константиновке пресс-офицер ВСУ сбил российский дрон и спас жизнь нидерландской журналистке
28 октября, 21:55

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор