Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости до 41 объекта

Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости. Сейчас в городе действует 22 пункта, которые уже доказали свою эффективность. По требованию начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского сеть увеличат до 41 объекта, сообщает его официальный Telegram-канал.



С начала работы пункты посетили более 6 тыс. человек. Здесь жители могут зарядить телефоны, выпить горячего чая, получить психологическую поддержку и согреться.



Вместе с тем власти предупреждают: пункты несокрушимости не смогут решить все проблемы во время полного блэкаута. Враг продолжает атаковать критические объекты, поэтому город готовится к сложной зиме.



В Чернигове накапливают альтернативные источники питания, мобильные котельные, запасы воды и топлива. Правительство и международные партнеры заверили, что город не останется один.



Руководители коммунальных предприятий, учреждений, ЖЭКов и ОСМД должны подготовиться к работе в условиях полного блэкаута.

Ранее в Чернигове прогремели взрывы, было зафиксировано до 14 вражеских БПЛА. Кроме того, 4 октября РФ нанесла массированный удар дронами по Чернигову. Целью атаки стали объекты критической инфраструктуры.