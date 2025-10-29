Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
29 октября 2025, 12:33

В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА

В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА. Фото: соцсети В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА. Фото: соцсети

Во временно захваченном Россией Донецке в среду, 29 октября, дрон упал посреди дороги. На пересечении улицы Калинина и проспекта Богдана Хмельницкого пробка. Об этом передает соцсети.

Как отмечается, информации о пострадавших и повреждений нет.



Ранее мы писали, что поздним вечером, 26 октября, в Донецке произошли обстрелы, в результате которых пострадали жилые кварталы города. В Ленинском районе вспыхнули два пожара — на 4-м и 8-м этажах многоквартирного дома на Ленинском проспекте. Огонь также повредил балконы на верхних этажах, разрушено 14 окон.

