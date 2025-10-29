Российский дрон днем атаковал Краматорск: есть пострадавшие

В среду днем, 29 октября, российские войска снова нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«После обеда 29 октября российский БПЛА неустановленного типа попал по территории частного домовладения в одном из поселков нашей громады. В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств обстрела», — говорится в сообщении.



В результате обстрела пострадали три человека. Все трое имеют минно-взрывные травмы, двое — легкой степени (мужчина 1958 года рождения и женщина 1960 года рождения), один мужчина (1962 года рождения) в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.



На месте работают все необходимые службы.



Ранее мы писали, что 29 октября около 03:30 три БПЛА «Герань-2»/«Шахед» ударили по городу Славянск Донецкой области.

