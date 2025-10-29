Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российский дрон днем атаковал Краматорск: есть пострадавшие
29 октября 2025, 13:41

Российский дрон днем атаковал Краматорск: есть пострадавшие

В среду днем, 29 октября, российские войска снова нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

«После обеда 29 октября российский БПЛА неустановленного типа попал по территории частного домовладения в одном из поселков нашей громады. В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств обстрела», — говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали три человека. Все трое имеют минно-взрывные травмы, двое — легкой степени (мужчина 1958 года рождения и женщина 1960 года рождения), один мужчина (1962 года рождения) в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

На месте работают все необходимые службы.

Ранее мы писали, что 29 октября около 03:30 три БПЛА «Герань-2»/«Шахед» ударили по городу Славянск Донецкой области

