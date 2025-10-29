Силы обороны ударили по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 29 октября украинские военнослужащие поразили два нефтеперерабатывающих завода, которые задействованы в обеспечении армии РФ. На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Поражен Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновская область РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод входит в состав холдинга «Проминвест». Основное направление деятельности – первичная переработка углеводородов», — говорится в сообщении.



Объем переработки составляет 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки). Завод производит бензин, дизтопливо и мазут. Обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов.



Кроме того, под удар попал Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино, республика Марий Эл. На объекте — взрывы и пожар. Завод обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа. Проектная мощность переработки – 1,3 млн тонн в год, что составляет 0,5% всей переработки РФ. Имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.



Также ударные беспилотники этой ночью поразили Буденновский газоперерабатывающий завод в городе Буденновске Ставропольского края РФ. Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1. Проектная мощность переработки этого ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли.



Ранее мы писали, что в ночь на 23 октября украинские военнослужащие нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Рязанский», также под удар попал склад боеприпасов в белгородской области.

