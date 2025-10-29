Глава Донецкой ОВА рассказал, сколько людей остается в Покровске

В городе Покровск Донецкой области остаются 1256 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, местные жители не имеют возможности покинуть укрытия и самостоятельно выйти из города, потому что оккупанты обстреливают каждый день.
«И мы видели, как российская армия расстреливает женщин и пожилых людей, которые вышли подзарядить телефон в «Пункт несокрушимости» или взять питьевую воду. Эвакуация почти невозможна», – отметил начальник ОВА.
Напомним, что аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Покровске.
Также в DeepState заявили, что оккупанты количеством постепенно поглощают Покровск, а ситуация в городе на гране критической.
Россия задействовала 11 тысяч солдат для окружения Покровской агломерации.