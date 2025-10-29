Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В прифронтовых селах Запорожья остаются 9,5 тысячи человек

В населенных пунктах Запорожской области, расположенных недалеко от линии фронта, все еще живут около 9,5 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП области Александр Кривенко.

Он призвал жителей воспользоваться помощью властей, полиции и волонтеров, чтобы покинуть опасные территории.

С начала полномасштабного вторжения запорожские полицейские эвакуировали 877 человек из районов, где идут боевые действия. Из этого количества с начала 2025 года удалось вывезти 337 жителей прифронтовых сел, среди которых 26 детей, 196 пожилых и 12 маломобильных людей.

«Методы ведения войны меняются, — отметил Кривенко. — Противник активно применяет дроны, поэтому все больше населенных пунктов попадает в красную зону».

По словам подполковника, в регионе проводились принудительные эвакуации детей вместе с родителями, опекунами и законными представителями. Речь идет о Гуляйпольской, Ореховской, Преображенской, Степногорской громадах и селе Приморское. Сейчас в этих зонах детей уже нет.

Кроме того, по мере ухудшения ситуации власти вводят обязательную эвакуацию — по распоряжению Запорожской областной военной администрации. Такие приказы уже трижды касались Малой Токмачки и Степногорска. Сейчас эвакуация продолжается в двух старостатах Гуляйпольской громады — Успеновском и Новониколаевском, где находится 11 населенных пунктов.

Несмотря на постоянные предупреждения, в прифронтовых районах остаются тысячи людей: в Гуляйполе — около 800 жителей, в Орехове — 618. Полиция и волонтеры продолжают вывозить всех, кто согласен покинуть дома.

«Просим всех, кто может, выехать самостоятельно. Если такой возможности нет — обращайтесь за помощью к полиции, местным властям или Координационному гуманитарному центру, — подчеркнул Кривенко. — Мы помогаем добраться до безопасных районов, предоставляем жилье, волонтеры берут на себя заботу о переселенцах. Важно не откладывать решение — любая возможность уехать может спасти жизнь».

Напомним, на сегодня самая горячая точка, из которой ежедневно эвакуируют до 20 человек, — Константиновка в Донецкой области. 

