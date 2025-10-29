«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» морпехам ВСУ: оккупанты их обвиняют в «приказах обстреливать» поселок под Мариуполем

«Осужденные» оккупантами морпехи ВСУ. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении трех военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом стало известно из сообщения фейковой «Прокуратуры ДНР».



Речь идет о 27-летнем заместителе командира реактивной артиллерийской батареи по вооружению Максиме Ничипоруке, командирах огневых взводов – 29-летнем Владиславе Веселовском и 28-летнем Максиме Чилееве.



Оккупанты утверждают, что якобы «в марте 2022 года Ничипорук, Веселовский и Чилеев в командующем составе реактивного артиллерийского дивизиона на территории металлургического комбината «Азовсталь» отдавали приказы подчиненным военнослужащим об обстреле поселка Старый Крым».



«Выполняя преступные приказы командования, военнослужащие с применением реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли жилые дома мирных жителей. В результате обстрела повреждения получили более 11 домов. Размер материального ущерба составил более 1,4 миллиона рублей», – заявили в оккупационном ведомстве.



Псевдосуд приговорил Веселовского к 23 годам, Ничипорука и Чилеева к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в сентябре «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова» Олегу Маричану, которого оккупанты обвиняют в «убийстве» жителя Мариуполя.