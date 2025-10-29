Минобороны Украины закупило полмиллиона средств индивидуального обогрева для военных

Фото: Минобороны Украины

В августе и октябре 2025 года «Государственный оператор тыла» Минобороны Украины закупил через систему Prozorro 500 000 средств индивидуального обогрева для военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В их число вошли 200 000 электрических стелек с подогревом и 300 000 химических грелок. Электрические стельки подключаются к Power Bank и обеспечивают тепло не менее шести часов при температуре поверхности около 40°C.



Химические грелки предназначены для обогрева рук, ног и тела, также работают не менее шести часов и изготавливаются из натуральных компонентов.



В Минобороны отмечают, что закупки проводятся по обновленным техническим спецификациям, а работа по совершенствованию экипировки продолжается, чтобы повысить комфорт и защиту военнослужащих в полевых условиях.

