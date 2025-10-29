Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Путин заявил об «окружении ВСУ» в Покровске: в ЦПД опровергли его слова
29 октября 2025, 17:10

Путин заявил об «окружении ВСУ» в Покровске: в ЦПД опровергли его слова

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Сейчас нет никакого окружения города Покровск Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, у российской армии есть план окружения города, но сейчас реализации нет.

«Путин с самого начала использовал военную составляющую лжи для того, чтобы транслировать ее на США. Отсюда и пошли фейки о скором "захвате Донбасса до октября" и прочее, что россияне вбрасывали американцам. Сейчас это уже не работает. Однако Путин и его машина лжи продолжают жить в этом векторе», – отметил Коваленко.

29 октября глава Кремля Владимир Путин заявил, что российская армия якобы «блокировала и окружила ВСУ в Покровске».

«Обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против запустить в зону окружения противника представителей СМИ – иностранных и украинских журналистов, чтобы они убедились в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины. И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло решение о судьбе своих военнослужащих – так, как они это когда-то сделали на "Азовстали"», – сказал он.

Напомним, что Россия задействовала 11 тысяч солдат для окружения Покровской агломерации.

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Андрей Коваленко
Места
Покровск
Организации
Всу ВС РФ ЦПД
Прочее
Война Окружение фейк ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
09:59
В оккупированном Крыму обвал связи и дефицит топлива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ликвидацию сына российского генерала на Запорожье
12:52
Оккупанты на Херсонщине провели «учения по терроризму»
12:02
ССО Украины уничтожили склад топлива и нефтебазу оккупантов на Луганщине
11:46
В Луганске беспилотник попал в частный сектор: повреждены дома
08:29
Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
все новости
20:00
Европарламент рассматривает возможность блокировки российских сайтов
19:30
На блокпосту у военного обнаружили боеприпасы неизвестного происхождения
19:00
Российский дрон прицельно атаковал авто «Новой почты» под Дружковкой
18:40
В прифронтовых селах Запорожья остаются 9,5 тысячи человек
18:33
Медицина в оккупации: без лекарств, профильных врачей и качественных обследований
17:55
Более 120 боестолкновений за день: самые ожесточенные бои — под Покровском
17:40
Минобороны Украины закупило полмиллиона средств индивидуального обогрева для военных
17:27
В Константиновке невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь – глава ОВА
17:10
Путин заявил об «окружении ВСУ» в Покровске: в ЦПД опровергли его слова
16:50
Зеленский наградил 47 энергетиков, восстанавливающих свет после обстрелов
16:36
Украинские дроны вынудили оккупантов сдаться под Покровском
16:21
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» морпехам ВСУ: оккупанты их обвиняют в «приказах обстреливать» поселок под Мариуполем
15:47
Глава Донецкой ОВА рассказал, сколько людей остается в Покровске
15:35
Морпехи уничтожили бронетехнику РФ у Мирнограда
14:24
Силы обороны ударили по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в РФ
14:00
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
13:53
В Киеве спецслужба задержала иностранца, работавшего на ФСБ
13:41
Российский дрон днем атаковал Краматорск: есть пострадавшие
13:36
Россия задействовала 11 тысяч солдат для окружения Покровской агломерации – ВСУ
13:18
ВСУ уничтожили российский флаг на стеле Покровска: в DeepState показали кадры
все новости
ВИДЕО
Оккупанты атаковали машину «Новой почты». Скриншот Российский дрон прицельно атаковал авто «Новой почты» под Дружковкой
29 октября, 19:00
Жительница прифронтового села Запорожской области. Скриншот В прифронтовых селах Запорожья остаются 9,5 тысячи человек
29 октября, 18:40
Больница в Бердянске. Фото: канал Бердянской центральной районной больницы Медицина в оккупации: без лекарств, профильных врачей и качественных обследований
29 октября, 18:33
После серии сбросов с дронов двое оккупантов сдались в плен. Украинские дроны вынудили оккупантов сдаться под Покровском
29 октября, 16:36
Подозреваемый в работе на ФСБ. В Киеве спецслужба задержала иностранца, работавшего на ФСБ
29 октября, 13:53
Уничтожение российского флага на стеле Покровска. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российский флаг на стеле Покровска: в DeepState показали кадры
29 октября, 13:18
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор