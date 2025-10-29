Путин заявил об «окружении ВСУ» в Покровске: в ЦПД опровергли его слова

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Сейчас нет никакого окружения города Покровск Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.



По его словам, у российской армии есть план окружения города, но сейчас реализации нет.



«Путин с самого начала использовал военную составляющую лжи для того, чтобы транслировать ее на США. Отсюда и пошли фейки о скором "захвате Донбасса до октября" и прочее, что россияне вбрасывали американцам. Сейчас это уже не работает. Однако Путин и его машина лжи продолжают жить в этом векторе», – отметил Коваленко.



29 октября глава Кремля Владимир Путин заявил, что российская армия якобы «блокировала и окружила ВСУ в Покровске».



«Обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против запустить в зону окружения противника представителей СМИ – иностранных и украинских журналистов, чтобы они убедились в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины. И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло решение о судьбе своих военнослужащих – так, как они это когда-то сделали на "Азовстали"», – сказал он.

Напомним, что Россия задействовала 11 тысяч солдат для окружения Покровской агломерации.