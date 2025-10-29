В Константиновке невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь – глава ОВА

Константиновка. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

В городе Константиновка Донецкой области остаются 5200 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в городе невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь.



«Люди, которые там находятся, получают ранения. Если нужна медицинская помощь, они направляются в города Дружковка и Краматорск. В Константиновке нет газа, воды и света, поэтому отопительный сезон будет очень сложный», – сказал Филашкин.

