На блокпосту у военного обнаружили боеприпасы неизвестного происхождения

Во время выполнения патрульно-постовой службы военные правоохранители совместно с сотрудниками Национальной полиции остановили транспортное средство для проверки документов и личных вещей одного из военнослужащих.

В ходе осмотра среди его вещей были обнаружены боеприпасы и взрывоопасные предметы. Как сообщает Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины, у военнослужащего не оказалось учетных документов, которые могли бы подтвердить принадлежность и происхождение найденных предметов.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла боеприпасы. После предоставления соответствующих документов представителем командования изъятые предметы передали в воинскую часть.

В отношении военнослужащего должностное лицо зонального отдела составило протокол об административном правонарушении.