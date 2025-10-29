Трамп намерен встретиться с Орбаном 8 ноября — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным издания, место проведения переговоров пока окончательно не определено.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан в начале ноября посетит Вашингтон, где состоится его встреча с Трампом.



По словам министра, Будапешт заинтересован в укреплении энергетической безопасности, и переговоры будут проходить в этом формате.