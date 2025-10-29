В Донецкой области стартовал отопительный сезон: тепло поступило в дома, школы и больницы

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

В Донецкой области начался отопительный сезон 2025—2026 годов. Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, в работу запущены 26 котельных.



Теплоноситель уже подается в 118 многоквартирных жилых домов, три учебных заведения и 13 учреждений здравоохранения в Дружковской, Краматорской, Славянской, Александровской, Новодонецкой и Черкасской громадах.

Работы продолжаются — коммунальные службы действуют в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и профильными подразделениями областной администрации.

Там, где невозможно обеспечить централизованное отопление, жителям оказывают помощь — предоставляют булерьяны, буржуйки и другие необходимые средства для прохождения отопительного периода в условиях военного времени.

Напомним, Минобороны Украины закупило полмиллиона средств индивидуального обогрева для военных.