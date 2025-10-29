Ситуация в Покровске критическая: российские войска прорвались в город

Россия резко усилила наступление на востоке Украины, и ситуация вокруг Покровска остается критической. Как сообщает издание Financial Times, небольшие российские штурмовые группы сумели прорваться через украинскую оборону и начали проникать в сам город.

По данным наблюдательных групп, оккупационные силы уже действуют к югу от железнодорожных путей, которые делят Покровск на две части. Военный аналитик Константин Машовец отмечает, что российские подразделения пытаются закрепиться в центре и южных районах города, вблизи железнодорожного вокзала, тогда как Силы Обороны Украины продолжают удерживать восток и север Покровска.

Согласно информации Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись по улице Нахимова в западной части города. Это подтверждают видеозаписи с геолокацией, опубликованные 27 октября.

По оценкам аналитиков, в Покровске сейчас действует около двухсот российских военных. Они прячутся в подвалах, вступают в короткие перестрелки и ожидают подхода подкреплений.

Тем временем украинские силы ведут контратаки в районе Роденского. Российское командование перебросило к Покровску значительные подкрепления — до десяти тысяч военнослужащих из Центрального военного округа. Именно они участвуют в самых интенсивных штурмах города.



