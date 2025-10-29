Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
29 октября 2025, 23:01

Ликвидированный военный преступник Вениамин Мажерин. Скриншот Ликвидированный военный преступник Вениамин Мажерин. Скриншот

В Кемеровской области России был ликвидирован подполковник полиции Вениамин Мажерин, один из командиров спецподразделения ОМОН «Оберег». По данным Главного управления разведки Украины, он причастен к военным преступлениям, совершенным на территории Киевской области весной 2022 года, в частности — в Буче.

Мажерин ехал по трассе в своем автомобиле, когда произошел взрыв. Видео подрыва машины с офицером внутри было опубликовано украинской разведкой. В ГУР подтвердили, что ликвидация Мажерина стала результатом специальной операции.

По данным украинской стороны, 45-летний офицер участвовал в пытках, расстрелах и депортациях мирных жителей во время оккупации Киевской области. Еще в апреле 2022 года военная разведка Украины поименно идентифицировала бойцов подразделения «Оберег» и разработала меры, направленные на «справедливое наказание всех фигурантов списка».

В ГУР отметили, что это не первый случай, когда лица, причастные к военным преступлениям против гражданского населения Украины, находят свое возмездие далеко от линии фронта.

Подробности смотрите авторском видео журналистов «Новости Донбасса».

Напомним, суд в Запорожье разрешил специальное рассмотрение дела российского военнослужащего Усмана Мутиева, причастного к военным преступлениям на оккупированной территории. 

