В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче

Ликвидированный военный преступник Вениамин Мажерин. Скриншот

В Кемеровской области России был ликвидирован подполковник полиции Вениамин Мажерин, один из командиров спецподразделения ОМОН «Оберег». По данным Главного управления разведки Украины, он причастен к военным преступлениям, совершенным на территории Киевской области весной 2022 года, в частности — в Буче.



Мажерин ехал по трассе в своем автомобиле, когда произошел взрыв. Видео подрыва машины с офицером внутри было опубликовано украинской разведкой. В ГУР подтвердили, что ликвидация Мажерина стала результатом специальной операции.



По данным украинской стороны, 45-летний офицер участвовал в пытках, расстрелах и депортациях мирных жителей во время оккупации Киевской области. Еще в апреле 2022 года военная разведка Украины поименно идентифицировала бойцов подразделения «Оберег» и разработала меры, направленные на «справедливое наказание всех фигурантов списка».



В ГУР отметили, что это не первый случай, когда лица, причастные к военным преступлениям против гражданского населения Украины, находят свое возмездие далеко от линии фронта.



Подробности смотрите авторском видео журналистов «Новости Донбасса».

