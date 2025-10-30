Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки

От Донбасса до Камчатки партизаны продолжают уничтожать средства связи на территории государства-агрессора. В частности, они поджигают вышки незаконного мобильного оператора «Феникс» на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«По всей России продолжают вспыхивать башни сотовой связи и оборудование местных мобильных операторов», — говорится в заявлении разведки.







В последние месяцы возгорания зафиксированы в республике Адыгея, Ростовской области, Камчатском крае, а также на временно оккупированных Кремлем территориях Украины.

«Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!», — отмечают в ГУР.

Напомним, ранее на оккупированной Донетчине возникли перебои в мобильной связи из-за атаки беспилотников.