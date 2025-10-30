Россия нанесла почти две тысячи ударов по Донецкой области за сутки

Эвакуация раненого в Донецкой области после российского обстрела. Фото: Полиция Донетчины

В результате российских атак за истекшие сутки повреждения получили 23 гражданских объекта, среди которых 13 жилых домов. Два человека погибли и семеро получили ранения.



По данным полиции, за сутки зафиксировано 1 964 обстрела по линии фронта и жилым районам. Под огнем оказались 10 населенных пунктов — города Дружковка, Константиновка, Славянск, поселки Красноторка, Александровка, Святогоровка, а также села Криворожье, Приволье, Старорайское и Хрестище.

В Дружковке российские войска нанесли два удара — погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Разрушены три многоквартирных дома и здание бывшего кинотеатра.

В селе Криворожье Покровского района войска РФ сбросили три авиабомбы «КАБ-250» — погиб один человек, еще один был ранен. Повреждено пять частных домов и магазин.

В Константиновке три FPV-дрона атаковали мирных жителей — ранены двое человек, уничтожено два автомобиля. В Красноторке Краматорской громады трое человек получили ранения в результате обстрела из РСЗО «Смерч». Повреждено пять частных домов и один автомобиль.

В Славянске после попадания трех дронов «Герань-2» разрушены два предприятия, а в Приволье поврежден объект инфраструктуры.

Фото: Национальная полиция Украины

Как сообщали «Новости Донбасса», утром этого же дня российские войска ударили по Краматорску — повреждены два жилых дома и гражданский автомобиль. Информации о пострадавших пока нет. Также из РСЗО был обстрелян Славянск. Информация о пострадавших уточняется.