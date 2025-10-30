Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Спасатели достали тело мужчины из-под завалов в Запорожье
30 октября 2025, 11:25

Спасатели достали тело мужчины из-под завалов в Запорожье

Спасатели Запорожья работают в разрушенном доме. Спасатели Запорожья работают в разрушенном доме.

В Запорожье спасатели извлекли тело пожилого мужчины из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате российского удара, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

В настоящее время продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.

«По уточнённой информации, количество пострадавших составляет не менее 15 человек, из них 6 детей», — подчеркнули в ГСЧС.

На местах работают все экстренные службы города.



Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября российская армия несколько часов подряд атаковала Запорожье и Запорожский район. По городу было выпущено не менее 20 беспилотников и 8 ракет.

