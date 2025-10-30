ПВО Украины сбила и подавила 623 цели оккупантов за ночь

ПВО Украины.

В ночь на 30 октября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 705 средств воздушного нападения: 52 ракеты (9 из них — баллистические) и 653 БПЛА различных типов (около 400 из них — «Шахеды»).

Основные типы целей противника:

653 ударных БПЛА Shahed, Гербера и других типов (из направлений Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (Нижегородская обл., РФ);

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Ростовская обл., РФ);

8 крылатых ракет «Калибр»;

2 крылатые ракеты Искандер-К (Курск и Воронежская обл., РФ);

30 крылатых ракет Х-101 (Саратовская обл., РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (акватория Чёрного моря);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (акватория Чёрного моря).

По предварительным данным, на 11:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 623 воздушные цели:

592 ударных БПЛА Shahed, Гербера и других типов;

7 крылатых ракет «Калибр»;

1 крылатая ракета Искандер-К;

21 крылатая ракета Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА в 20 локациях, падение сбитых обломков — в 19 локациях разных регионов Украины.



Кроме того, 3 вражеские ракеты на данный момент локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.



Напомним, основной удар российской атаки пришёлся на Запорожье, Бурштын, а также отдельные районы Львовской и Винницкой областей.