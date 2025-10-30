Удар РФ по Славянску: в городе возник пожар, погибли три человека

Последствия обстрела Славянска. Фото: кадр из видео

Утром 30 октября российские войска обстреляли город Славянск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.



По ее словам, спасателей привлекли к тушению пожара, который возник в результате обстрела.



«Его уже потушили. Горел гараж на площади 10 квадратных метров. Объем разрушений устанавливается», – отметила спикер ГСЧС Донетчины.



Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что оккупанты в 10:00 из РСЗО нанесли два удара по микрорайону Лесной.



Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная и автомобили. В результате атаки погибли три человека.

Напомним, что 30 октября Россия нанесла ракетный удар по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждены многоэтажные и частные дома.