Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц

В одном из многоэтажных домов в центре Донецка на чердаке образовался настоящий птичий могильник.

По словам жителей, все началось после ремонта кровли: в 2023 году рабочие сняли крышу, а восстановили ее лишь спустя время.

Пока чердак оставался открытым, туда успели попасть птицы и свить гнезда. Когда ремонт завершили и кровлю вновь закрыли, пернатые оказались заперты внутри. Без доступа к пище они начали гибнуть, а часть пробралась в подъезды, где оставляла помет.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в «управляющую компанию», однако реакции не последовало. Люди жалуются не только на неприятный запах и мусор после ремонта, но и на равнодушие коммунальщиков.

Ранее мы писали о разрушенной системе медицины в оккупации. Современное оборудование разворовано, врачей не хватает, бригаду «скорой» можно ждать целые сутки.