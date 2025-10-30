Российская авиация дважды ударила по Константиновке: повреждены дома, есть погибший и раненая

30 октября российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате первой атаки в своем доме пострадала женщина 1966 года рождения. Она получила осколочное ранение нижней конечности и находится в состоянии средней тяжести. Повреждены два частных дома.



Во время еще одного авиаудара в своем доме погиб мужчина 1950 года рождения. Повреждены три частных дома.

Напомним, что 30 октября российские войска из РСЗО обстреляли город Славянск на Донетчине, в результате чего возник пожар и погибли три человека.