Российская авиация дважды ударила по Константиновке: повреждены дома, есть погибший и раненая
30 октября 2025, 15:46

30 октября российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

В результате первой атаки в своем доме пострадала женщина 1966 года рождения. Она получила осколочное ранение нижней конечности и находится в состоянии средней тяжести. Повреждены два частных дома.

Во время еще одного авиаудара в своем доме погиб мужчина 1950 года рождения. Повреждены три частных дома.

Напомним, что 30 октября российские войска из РСЗО обстреляли город Славянск на Донетчине, в результате чего возник пожар и погибли три человека.

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка
Прочее
ВС РФ
Прочее
Война Обстрел Авиабомба Погибшие раненые
@novosti.dn.ua

