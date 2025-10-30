На Покровском направлении Leopard наехал на дрон-ждуна

Танк Leopard 2A4 двигается по дороге перед наездом на дрон.

На видео зафиксирован момент подрыва танка Leopard 2A4 после наезда на оставленный на дороге FPV-дрон. Кадры опубликовал аналитический канал In Factum.



По предварительным данным, предположительно, это был танк 155-й механизированной бригады, который наехал на российский FPV-дрон-ждун на Покровском направлении.

Дрон на дороге в ожидании техники СОУ.

Взрыв после наезда танка на дрон.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 30 октября, враг предпринял 24 попытки потеснить украинские подразделения на этом участке фронта.



Напомним, за прошедшие сутки армия РФ задействовала 5 671 дрон-камикадзе для атак по Украине.