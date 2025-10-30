Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Покровском направлении Leopard наехал на дрон-ждуна
30 октября 2025, 16:36

На Покровском направлении Leopard наехал на дрон-ждуна

Танк Leopard 2A4 двигается по дороге перед наездом на дрон. Танк Leopard 2A4 двигается по дороге перед наездом на дрон.

На видео зафиксирован момент подрыва танка Leopard 2A4 после наезда на оставленный на дороге FPV-дрон. Кадры опубликовал аналитический канал In Factum.

По предварительным данным, предположительно, это был танк 155-й механизированной бригады, который наехал на российский FPV-дрон-ждун на Покровском направлении.

Дрон на дороге в ожидании техники СОУ.

Взрыв после наезда танка на дрон.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 30 октября, враг предпринял 24 попытки потеснить украинские подразделения на этом участке фронта.

Напомним, за прошедшие сутки армия РФ задействовала 5 671 дрон-камикадзе для атак по Украине.

Покровское направление дрон-ждун танк Leopard 2A4

На Покровском направлении Leopard наехал на дрон-ждуна
Танк Leopard 2A4 двигается по дороге перед наездом на дрон. На Покровском направлении Leopard наехал на дрон-ждуна
30 октября, 16:36
Повреждена Луганская ТЭС. Источник: t.me/andriyshTime После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
30 октября, 15:20
Штурм позиций РФ глазами пулемётчика. Разведчики ГУР показали налёт на позиции РФ под Лиманом
30 октября, 14:34
Разрушенное общежитие в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА Ночная атака на Запорожье: двое погибших и шестеро раненых детей
30 октября, 14:26
Последствия атаки дрона РФ в Сумах. В Сумах дрон РФ ударил по автозаправке: есть пострадавшие
30 октября, 13:43
Последствия обстрела Славянска. Фото: кадр из видео Удар РФ по Славянску: в городе возник пожар, погибли три человека
30 октября, 12:16

