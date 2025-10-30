Краматорск частично обесточен

В городе Краматорск аварийные отключения света. В части города отсутствует свет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Жителей Краматорска призвали не перегружать линии контакт-центра звонками по поводу отключения.



«Краматорские РЭС сообщают, что произошло аварийное отключение света по городу Краматорск, просьба к жителям — не перегружать работу линии контакт-центра по поводу отключения», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что во всех областях Украины вновь ввели ограничения потребления электроэнергии. Ограничения применяют из-за последствий ночного российского обстрела.

