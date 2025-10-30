Трое погибших и один пострадавший при обстреле Славянска: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Славянск. Фото: полиция

В Славянске в результате российского удара погибли трое человек, один человек получил ранения. Среди погибших — волонтер, женщина занималась организацией помощи детям, животным и пожилым людям. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и местные соцсети.



«По меньшей мере 3 человека погибли (двое мужчин и женщина) и 1 ранена в результате сегодняшнего удара по Славянску. Россияне обстреляли город двумя ракетами из «Смерчей», попав в спальный район», — уточнил Филашкин.





Кроме того, повреждены 10 многоэтажек, кафе, почта, инфраструктурный объект и 3 автомобиля.



Филашкин призвал жителей выезжать из прифронтового города.



В местных соцсетях сообщили, что среди погибших волонтер. Она в момент обстрела ехала в автомобиле.



На местах ударов работали парамедики полиции, взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульная полиция.



Ранее мы писали, что в Славянске спасатели ликвидировали последствия российского удара.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях