Трое погибших и один пострадавший при обстреле Славянска: в ОВА показали последствия

В Славянске в результате российского удара погибли трое человек, один человек получил ранения. Среди погибших — волонтер, женщина занималась организацией помощи детям, животным и пожилым людям. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и местные соцсети.
«По меньшей мере 3 человека погибли (двое мужчин и женщина) и 1 ранена в результате сегодняшнего удара по Славянску. Россияне обстреляли город двумя ракетами из «Смерчей», попав в спальный район», — уточнил Филашкин.
Кроме того, повреждены 10 многоэтажек, кафе, почта, инфраструктурный объект и 3 автомобиля.
Филашкин призвал жителей выезжать из прифронтового города.
В местных соцсетях сообщили, что среди погибших волонтер. Она в момент обстрела ехала в автомобиле.
На местах ударов работали парамедики полиции, взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Ранее мы писали, что в Славянске спасатели ликвидировали последствия российского удара.
Победим цензуру вместе!