На оборону Донетчины направили еще 30 миллионов гривен
30 октября 2025, 18:52

Донецкая ОВА направила еще 30 миллионов гривен для украинских военных. Фото: Вадим Филашкин Донецкая ОВА направила еще 30 миллионов гривен для украинских военных. Фото: Вадим Филашкин

На заседании Совета обороны Донецкой области приняли решение направить 30 миллионов гривен на укрепление обороноспособности подразделений, которые ежедневно защищают Донецкую область от российских оккупантов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, также были направлены средства из областного бюджета для усиления обороны Славянской громады.  

«Подчеркнул: отчетность и прозрачность в использовании каждой бюджетной гривны — обязательны. Все оборонные расходы должны быть в соответствии с действующим законодательством», — отметил он.

Кроме того, Филашкин напомнил о запрете продажи алкогольных напитков в Донецкой области.

Ранее мы писали, что начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 24 сентября провел заседание Совета обороны Донецкой области. Более 25 миллионов гривен направили Силам обороны Украины для приобретения средств радиоэлектронной борьбы, БПЛА и FPV-дронов.

