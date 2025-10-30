Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Войска РФ днем ударили по Краматорску: есть жертва и пострадавшие
30 октября 2025, 19:38

Россияне атаковали Краматорск. Фото: прокуратура Россияне атаковали Краматорск. Фото: прокуратура

Российская армия днем 30 октября атаковала Краматорск с использованием БПЛА «Герань-2». Россияне обстреляли жилые дома, один человек погиб, трое раненых. Об этом сообщили в прокуратуре.

«В результате атаки погиб 82-летний пенсионер. Также получили телесные повреждения две женщины в возрасте 42 и 66 лет и 39-летний мужчина», — говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая и минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, перелом и ушиб.



Кроме того, повреждены 11 фасадов жилых домов.

