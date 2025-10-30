Четверо людей ранены при обстреле Константиновки

Константиновка снова попала под российский обстрел. Россияне снова использовали авиационные бомбы. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, четверо гражданских получили ранения.
По предварительным данным, оккупанты применили авиационную бомбу типа ФАБ-250. Взрыв привел к значительным повреждениям многоквартирного жилого дома, в подвальном помещении в момент атаки находились люди.
Ранее мы писали, что 30 октября российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области.
Победим цензуру вместе!