Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Четверо людей ранены при обстреле Константиновки
30 октября 2025, 21:31

Четверо людей ранены при обстреле Константиновки

Константиновка снова попала под российский обстрел. Россияне снова использовали авиационные бомбы. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По его словам, четверо гражданских получили ранения.

По предварительным данным, оккупанты применили авиационную бомбу типа ФАБ-250. Взрыв привел к значительным повреждениям многоквартирного жилого дома, в подвальном помещении в момент атаки находились люди.

Ранее мы писали, что 30 октября российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области.  

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
09:59
В оккупированном Крыму обвал связи и дефицит топлива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ликвидацию сына российского генерала на Запорожье
12:52
Оккупанты на Херсонщине провели «учения по терроризму»
12:02
ССО Украины уничтожили склад топлива и нефтебазу оккупантов на Луганщине
все новости
22:30
Трамп на встрече с Си Цзиньпином не говорил о санкциях против РФ
21:31
Четверо людей ранены при обстреле Константиновки
20:51
Из оккупации Украина вернула еще одного ребенка
19:51
РФ сбросила авиабомбы на Славянскую ТЭС: есть погибшие и раненые
19:38
Войска РФ днем ударили по Краматорску: есть жертва и пострадавшие
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
18:52
На оборону Донетчины направили еще 30 миллионов гривен
17:53
Трое погибших и один пострадавший при обстреле Славянска: в ОВА показали последствия
17:05
Краматорск частично обесточен
16:36
На Покровском направлении Leopard наехал на дрон-ждуна
16:30
Ракетный удар по Краматорску: в городе повреждены десятки домов, стало известно об одном раненом
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
16:14
Российский удар по Славянску: спасатели ликвидировали последствия
16:09
Армия РФ обстреляла Дружковку: разрушен кинотеатр, ранен один человек
16:00
На Дальнем Востоке суд вынес приговор мужчине, обвиненному в «госизмене» в пользу Украины
15:55
В «Резерв+» добавили онлайн-отсрочку для одиноких родителей
15:46
Российская авиация дважды ударила по Константиновке: повреждены дома, есть погибший и раненая
15:23
В Украине возвращают графики отключений света
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
все новости
ВИДЕО
Россияне атаковали Славянск. Фото: полиция Трое погибших и один пострадавший при обстреле Славянска: в ОВА показали последствия
30 октября, 17:53
Танк Leopard 2A4 двигается по дороге перед наездом на дрон. На Покровском направлении Leopard наехал на дрон-ждуна
30 октября, 16:36
Повреждена Луганская ТЭС. Источник: t.me/andriyshTime После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
30 октября, 15:20
Штурм позиций РФ глазами пулемётчика. Разведчики ГУР показали налёт на позиции РФ под Лиманом
30 октября, 14:34
Разрушенное общежитие в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА Ночная атака на Запорожье: двое погибших и шестеро раненых детей
30 октября, 14:26
Последствия атаки дрона РФ в Сумах. В Сумах дрон РФ ударил по автозаправке: есть пострадавшие
30 октября, 13:43

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор