Четверо людей ранены при обстреле Константиновки

Константиновка снова попала под российский обстрел. Россияне снова использовали авиационные бомбы. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, четверо гражданских получили ранения.



По предварительным данным, оккупанты применили авиационную бомбу типа ФАБ-250. Взрыв привел к значительным повреждениям многоквартирного жилого дома, в подвальном помещении в момент атаки находились люди.



Ранее мы писали, что 30 октября российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области.

