Трамп на встрече с Си Цзиньпином не говорил о санкциях против РФ. Фото: ap.org

Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином 30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос российской нефти даже не обсуждался. Об этом сообщил Bloomberg.



«Мы, по сути, не обсуждали нефть. Мы обсуждали совместную работу по завершению этой войны», — уточнил он.



Отсутствие значимого давления на Пекин означает, что нефть по-прежнему будет основным источником дохода для финансирования начатой Россией войны, несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп объявил о своих первых санкциях — против государственного нефтяного гиганта Роснефть и компании Лукойл.



«Если Трамп не поднимет цены на российскую нефть с Си, это подорвет всю концепцию санкций — нельзя утверждать, что ведет себя жестко по отношению к Москве, игнорируя одного из крупнейших покупателей, поддерживающих свою экономику на плаву», — заявил эксперт по санкциям и управляющий директор Obsidian Risk Advisors Бретт Эриксон, эксперт по санкциям и управляющий директор Obsidian Risk.



Ранее мы писали, что цены на российскую нефть Urals упали до самого низкого уровня с весны, что ставит под сомнение реалистичность бюджетных планов как Москвы, так и Минска.

