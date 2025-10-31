Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто
31 октября 2025, 12:57

На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто

На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто

На Закарпатье мобилизованный украинец, ранее работавший адвокатом, прорвал государственную границу, протаранив шлагбаумы и сбежав в Венгрию. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, опубликовав видео инцидента.

По данным журналиста, вечером 30 октября на пункте пропуска «Велика Паладь — Надьгодош» мужчина на черной Toyota Avensis (госномер АО6422ЕЕ) прорвался через КПП.

Автомобиль на высокой скорости с включённым дальним светом снёс шлагбаум на въезде, проехал мимо кабины паспортного контроля, задел пограничника (тот госпитализирован, без переломов) и пробил ещё один шлагбаум на выезде. После этого машина пересекла границу и въехала на территорию Венгрии.

По информации источников, за рулём находился Эдуард Пуканыч, 1987 года рождения, уроженец села Велика Бакта Береговского района. До мобилизации он работал адвокатом, а с 23 июня 2025 года служил в в/ч А-3211 (355 учебный мехполк).

«Звучит красиво, как для сценария. Только это не кино. Это очередной промах Мукачевского пограничного отряда под руководством скандального Александра Осипца. Промах не первый. И не второй. Боюсь, не последний», — отметил журналист.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Закарпатье
Прочее
незаконное перемещение через границу

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
09:59
В оккупированном Крыму обвал связи и дефицит топлива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ликвидацию сына российского генерала на Запорожье
все новости
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
15:15
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
15:12
«Идет серьезная битва за Покровск»: Россия сосредоточила 170 тысяч военных на Покровском направлении – Зеленский
14:24
Месяц боевых засчитывается за три к пенсии — Минобороны
14:03
Украинская армия продвинулась в Сумской области – ISW
13:43
РФ ударила по шахте «Покровское» тремя авиабомбами
13:07
Украина экстрадировала россиянина в Литву за пытки в Мелитополе
12:57
На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто
12:23
Войска России нанесли удар по Гришино под Покровском: разрушен дом, погибла супружеская пара
12:21
ССО Украины уничтожили «БУК-М3» и РЛС «Небо-У» в Ростовской области
12:12
Российский БПЛА атаковал центр Краматорска: удар пришелся рядом с многоэтажкой
11:59
Россияне усилили штурмы на подступах к Мирнограду
11:58
Украинские дроны ночью атаковали крупнейшую ТЭЦ в Орловской области: у местных жителей пропал свет
11:20
Армия РФ за сутки ударила по нескольким городам Донетчины: погибли восемь человек, еще 18 – ранены
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
10:25
ВСУ ударили по ключевой энергетической подстанции РФ
10:06
Российские войска продвинулись в Покровске – DeepState
09:44
«Шахеды» ночью массированно атаковали Сумы: загорелась многоэтажка, ранены 15 человек, среди них дети
09:39
ПВО Украины сбила 107 из 145 вражеских дронов за ночь
09:02
Российская авиация сбросила авиабомбы на Славянск: повреждены многоэтажки, есть раненый
все новости
ВИДЕО
Сброс россиянами ФАБов на шахтоуправление «Покровское». РФ ударила по шахте «Покровское» тремя авиабомбами
31 октября, 13:43
Передача осужденного. Украина экстрадировала россиянина в Литву за пытки в Мелитополе
31 октября, 13:07
На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто
31 октября, 12:57
Удар по Орловской ТЭЦ. Фото: кадр из видео Украинские дроны ночью атаковали крупнейшую ТЭЦ в Орловской области: у местных жителей пропал свет
31 октября, 11:58
ВСУ ударили по ключевой энергетической подстанции РФ ВСУ ударили по ключевой энергетической подстанции РФ
31 октября, 10:25
Последствия атаки на Сумы. Фото: Сумская ГВА «Шахеды» ночью массированно атаковали Сумы: загорелась многоэтажка, ранены 15 человек, среди них дети
31 октября, 09:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор