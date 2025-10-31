На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто

На Закарпатье мобилизованный украинец, ранее работавший адвокатом, прорвал государственную границу, протаранив шлагбаумы и сбежав в Венгрию. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, опубликовав видео инцидента.



По данным журналиста, вечером 30 октября на пункте пропуска «Велика Паладь — Надьгодош» мужчина на черной Toyota Avensis (госномер АО6422ЕЕ) прорвался через КПП.

Автомобиль на высокой скорости с включённым дальним светом снёс шлагбаум на въезде, проехал мимо кабины паспортного контроля, задел пограничника (тот госпитализирован, без переломов) и пробил ещё один шлагбаум на выезде. После этого машина пересекла границу и въехала на территорию Венгрии.



По информации источников, за рулём находился Эдуард Пуканыч, 1987 года рождения, уроженец села Велика Бакта Береговского района. До мобилизации он работал адвокатом, а с 23 июня 2025 года служил в в/ч А-3211 (355 учебный мехполк).



«Звучит красиво, как для сценария. Только это не кино. Это очередной промах Мукачевского пограничного отряда под руководством скандального Александра Осипца. Промах не первый. И не второй. Боюсь, не последний», — отметил журналист.