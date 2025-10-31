Месяц боевых засчитывается за три к пенсии — Минобороны

Военнослужащие ВСУ имеют право на пенсию за выслугу 25 и более лет, сообщает Минобороны.



Размер выплат зависит от стажа, при этом учитывается участие в боевых действиях. Один месяц службы в бою засчитывается как три месяца к выслуге лет, если военнослужащий непосредственно участвовал в обороне Украины и защите населения во время военного положения.



Командирам поручено приобщать к личным делам справки о непосредственном участии, чтобы правильно рассчитать пенсию.



