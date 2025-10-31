В Константиновке удар ВС РФ повредил броневик «Рошель», внутри которого находились военные

Последствия удара РФ по бронемашине СОУ.

В Константиновке удар российских войск повредил броневик «Рошель», внутри которого находились украинские военные. Видео с места опубликовала бригада «Хищник» при Департаменте патрульной полиции.



«Из машины раздавались крики, все было залито кровью. Бойцы, которые первыми прибыли на место, по очереди доставали всех заблокированных из изуродованной машины», — сообщили в бригаде.

Продвижение ВС РФ к городу.

По данным проекта Deep State, «серая зона» вплотную приблизилась к городу. Российские силы пытаются окружить Константиновку, продвигаясь так же, как и на параллельном участке фронта — в сторону Покровска и Мирнограда.



Ранее в Константиновке офицер 24-й механизированной бригады ВСУ Олег Петрасюк сбил российский FPV-дрон.