РФ ударила по Херсону: число раненых возросло

Россияне атаковали Херсон. Фото: прокуратура

31 октября оккупационная армия атаковала Херсонскую область с помощью артиллерии и дронов различного типа. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших и 17 раненых мирных жителях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В течение дня от артиллерийских обстрелов Херсона погибли двое гражданских и еще 14 получили ранения, есть тяжелые», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что один человек в областном центре получил травмы в результате атаки БПЛА.



Кроме того, еще двое мирных жителей пострадали в Белозерке: один от вражеской артиллерии, другой – от дрона. Также повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие учебного заведения, торговые точки, культовые и хозяйственные сооружения, гаражи и автотранспорт.



Ранее мы писали, что 31 октября около 11:00 российская армия обстреляла Днепровский район Херсона.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях