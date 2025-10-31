Пентагон одобрил передачу ракет Tomahawk для Украины — CNN

Пентагон одобрил передачу ракет Tomahawk для Украины. Фото: Википедия

Министерство обороны США одобрило возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.



В Пентагоне заявили, что это не окажет негативного влияния на американские запасы.



Объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, как раз перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на более эффективном нанесении ракетами ударов по нефтяным и энергетическим объектам в глубине России. Дальность полета ракет составляет около 1600 километров.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом заявил, что Украине необходимы крылатые ракеты «Tomahawk». Глава государства, предположил обменять украинские беспилотники на американские «Томагавки», заявив, что у Украины есть тысячи беспилотников, но нет ни одной ракеты большой дальности.



Напомним, в РФ заявили, что глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора обсуждали возможные поставки крылатых ракет Tomahawk в Украину.

