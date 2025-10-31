В Украине снова будут отключать свет: какие будут графики 1 ноября

В субботу, 1 ноября, будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом 0,5 очереди.



Кроме того, с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.



Ранее мы писали, что 30 октября в городе Краматорск аварийные отключения света. В части города отсутствует свет.

