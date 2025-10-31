Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20

В пятницу, 31 октября, пара дежурных самолетов МиГ-29 в очередной раз была поднята в воздух для перехвата разведывательного самолета РФ Ил-20. Это уже третий подобный инцидент за неделю. Об этом передает оперативное командование вооруженных сил Польши.



«Российский самолет снова летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности движения в регионе. Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранный воздушный корабль, который был сопровожден в соответствии с процедурами НАТО», — говорится в сообщении.



Нарушения польского воздушного пространства не произошло.



Ранее мы писали, что французский самолет патрульной авиации Dassault Atlantique 2 (ATL2), выполнявший миссию мониторинга в международных водах Балтийского моря, был обнаружен и взят на сопровождение российским военным кораблем.

