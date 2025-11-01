Армия РФ ночью ударила по Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине: есть раненые, вспыхнули пожары

Россияне атаковали Украину. Фото: ГСЧС

Российская армия ночью 1 ноября нанесла удары по регионам Украины. Под обстрел попали Днепропетровщина, Полтавщина и Николаевщина. В результате атак есть пострадавшие и повреждения.



Днепропетровская область



В.и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко заявил, что россияне обстреляли Никопольщину и Марганецкую громаду FPV-дронами и РСЗО «Град». Загорелись многоквартирный дом и автомобиль.





Также Славянская и Васильковская общины Синельниковского района подверглись ударам БПЛА. Возник пожар в учебном заведении. Повреждено транспортное предприятие.



Николаевская область



В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Начальник ОВА Виталий Ким добавил, чтона месте службы работают.



Полтавская область



Спасатели ликвидировали пожар после атаки 1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар.





К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью ликвидирован в 06:02.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ ночью в субботу, 1 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск Донецкой области. Пострадавших среди местного населения нет.

