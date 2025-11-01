Силы ПВО ночью сбили 206 из 223 БПЛА. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 1 ноября запустили по территории Украины 223 дронов с шести направлений. Противовоздушная оборона сбила 206 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушные силы ВСУ.



«В ночь на 1 ноября (с 18:30 31 октября) противник атаковал 223 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 140 из них – «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 206 российских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.





Кроме того, зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 7 локациях.



Ранее мы писали, что российская армия ночью 1 ноября нанесла удары по регионам Украины.

