Буданов приехал в Покровск — СМИ

Буданова заметили в прифронтовом городе. Фото: Андрей Ткачук

В прифронтовом городе Покровск в Донецкой области был замечен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов. Об этом сообщил майор Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук, который ведет телеграм-канал «Голос Майора».



«Буданов со своим спецназом был замечен в Покровске. Сразу стало понятно, что будут какие-то особые мероприятия», — заявил он.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сосредоточила 170 тысяч военных на Покровском направлении, а за сам Покровск идет серьезная битва.



Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Покровске. Сейчас главная цель российских войск — окружение Покровска. По данным украинских военных, в нескольких кварталах города продолжаются уличные бои.

