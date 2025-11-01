Разрушены дома и повреждено админздание в Донецкой области: в полиции показали последствия атак за сутки

Россияне атаковали Донетичну. Фото: полиция

Российские войска за минувшие сутки, 31 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть повреждения и разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе.



«За 31 октября полиция зафиксировала 1 924 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору. Под обстрелом находились 7 населенных пунктов», — говорится в сообщении.



При обстрелах разрушены три гражданских объекта, из них 2 жилых дома.



Краматорск россияне атаковали FPV-дроном. Двое человек ранены.





В Славянске ударом БПЛА «Герань-2» поврежден частный дом.



По Дружковке оккупанты попали FPV-дроном — повредили частный дом.



В результате попадания беспилотников «Герань-2» в Белозерском повреждено административное здание, в Анновке Покровского района – частный дом.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 31 октября, в результате российского обстрела пострадали двое жителей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях