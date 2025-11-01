В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ

Оккупанты на временно захваченной территории Донецкой области предлагают студентам местных колледжей подписать контракт с российской армией. По учебным заведениям ходят «военкоры». Об этом передает «Жовта стрічка».



«Активисты движения «Желтая лента» сообщили, что в этом месяце такие мероприятия прошли в «Донецком профессионально-педагогическом колледже», «Донецком промышленно-гуманитарном техникуме» и «Мариупольском электромеханическом колледже», — говорится в сообщении.



При этом основные слушатели этих «лекций» — несовершеннолетние подростки — 16-17 лет. Им рассказывают о высоких зарплатах, льготах и «долге перед Россией».



Ранее мы писали, что украинских детей «перевоспитывают» в РФ и в оккупации с помощью тоталитарных программ.

