Россияне скинули авиабомбу на Константиновку 30 октября: есть жертва и пострадавшие

Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов сообщил, что в четверг, 30 октября, российские военные убили одного человека в городе. Об этом он рассказал утром, 1 ноября.



«В результате вражеского авиаудара ФАБ-250, который произошел в 10:30 в городе Константиновке, погиб один человек», — заявил он.



По словам Горбунова, кроме того, трое мирных жителей получили ранения.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ ночью в субботу, 1 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск Донецкой области. Пострадавших среди местного населения нет.

