Захватчики дважды атаковали Константиновку: есть погибший

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия 1 ноября обстреляла Константиновку с помощью авиационной бомбы ФАБ-250. Известно об одной жертве. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Взрывной волной повреждены семь частных домов, часть из них разрушены.



По словам Горбунова, чуть позже россияне нанесли повторный авиаудар. Ранения получил еще один человек, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу в Дружковке.



Повреждены два многоэтажных жилых дома.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ ночью в субботу, 1 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск Донецкой области. Пострадавших среди местного населения нет.

