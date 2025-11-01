Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Захватчики дважды атаковали Константиновку: есть погибший
01 ноября 2025, 15:43

Захватчики дважды атаковали Константиновку: есть погибший

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия 1 ноября обстреляла Константиновку с помощью авиационной бомбы ФАБ-250. Известно об одной жертве. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Взрывной волной повреждены семь частных домов, часть из них разрушены.

По словам Горбунова, чуть позже россияне нанесли повторный авиаудар. Ранения получил еще один человек, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу в Дружковке.

Повреждены два многоэтажных жилых дома.

Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ ночью в субботу, 1 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск Донецкой области. Пострадавших среди местного населения нет.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
все новости
17:03
В октябре российская армия захватила 267 кв. километров украинской территории — DeepState
16:35
Россияне атаковали маршрутку в селе Николаевка
16:03
Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска
15:43
Захватчики дважды атаковали Константиновку: есть погибший
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
15:00
ВСУ отбросили россиян вблизи села Новое Шахово
14:15
Спасатели за сутки вывезли 10 людей из прифронтовой Дружковки
13:30
Россияне скинули авиабомбу на Константиновку 30 октября: есть жертва и пострадавшие
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
11:32
В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
11:10
Разрушены дома и повреждено админздание в Донецкой области: в полиции показали последствия атак за сутки
09:59
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
09:40
Силы ПВО ночью сбили 206 из 223 БПЛА
09:06
Армия РФ ночью ударила по Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине: есть раненые, вспыхнули пожары
08:23
Российский дрон ночью атаковал Славянск
08:14
Двое людей пострадали за сутки в Донецкой области
22:30
Канада выплатила Украине 10 млн долларов на ремонт энергетической инфраструктуры
21:46
Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский
20:46
Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20
20:25
В Украине снова будут отключать свет: какие будут графики 1 ноября
все новости
ВИДЕО
Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска. Фото: скриншот Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска
01 ноября, 16:03
Подразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске. Фото: скриншот В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
01 ноября, 11:32
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой». Фото: скриншот ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
01 ноября, 09:59
Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров. Фото: ОП Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский
31 октября, 21:46
Удар по РСЗО «Град» на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили «Град» и танки российских войск на Константиновском направлении: кадры
31 октября, 17:07
Последствия обстрела рынка в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА Армия РФ из артиллерии массированно обстреляла Херсон: под удар попал рынок, двое погибших и почти 10 раненых
31 октября, 15:48

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор